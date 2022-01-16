Kardeşlerim 35. bölüm izle | Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Kardeşlerim dizisinin 35. bölümü yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için son bölüm tek parça olarak da resmi sitelerden izleyicisine sunuldu. Peki ama 35. bölümde neler oldu? Binlerce izleyicinin merakla beklediği Kardeşlerim dizisinin yeni 35. bölümü...

Kardeşlerim dizisinin 35. bölümü yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için son bölüm tek parça olarak da resmi sitelerden izleyicisine sunuldu. Peki ama 35. bölümde neler oldu? Binlerce izleyicinin merakla beklediği Kardeşlerim dizisinin yeni 35. bölümü...

Kardeşlerim 35. bölüm izle

Kardeşlerim dizisinin 35. bölümü tek parça olarak yayınlandı. “İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?” başlığı ile yayınlanan dizinin merak edilen özeti aşağıdaki gibi yer alıyor.

“İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?”

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.