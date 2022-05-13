Kara Tahta 5.bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm izle (5.bölüm) | Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle

Kara Tahta 5.bölüm izle | Kara Tahta dizisinin başrollerinden biri olan Furkan Andıç'ın kazası geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Sevilen dizi 1 hafta ara verdikten sonra kaldığı yerden devam etti. Peki ama Kara Tahta son bölüm olan 5. bölümde neler yaşandı? Kara Tahta yeni bölüm yayınlandı mı? Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle...

Kara Tahta dizisinin başrollerinden biri olan Furkan Andıç'ın kazası geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Sevilen dizi 1 hafta ara verdikten sonra kaldığı yerden devam etti. Peki ama Kara Tahta son bölüm olan 5. bölümde neler yaşandı? Kara Tahta yeni bölüm yayınlandı mı? Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle...

Kara Tahta 5.bölüm izle

Kara Tahta dizisinin 5. bölümünü Youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Kara Tahta 5.bölüm özeti

Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez.

Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur.

Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur.

Bayram tatili yaradı!

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanamayan Kara Tahta dizisi, sevenleri tarafından özlendi.

Sadece bayram tatili değil, başrol Furkan Andıç'ın geçirdiği kaza nedeniyle de dizi bir hafta ayrılmak zorunda kalacaktı. Kara Tahta sevenlerinin üzülmesine sebep olan kazadan sonra Andıç durumunun iyi olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

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