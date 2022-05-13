DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hırvatistan avroya geçiyor
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik
Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kara Tahta 5.bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm izle (5.bölüm) | Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle

Kara Tahta 5.bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm izle (5.bölüm) | Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle

Kara Tahta 5.bölüm izle | Kara Tahta dizisinin başrollerinden biri olan Furkan Andıç'ın kazası geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Sevilen dizi 1 hafta ara verdikten sonra kaldığı yerden devam etti. Peki ama Kara Tahta son bölüm olan 5. bölümde neler yaşandı? Kara Tahta yeni bölüm yayınlandı mı? Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle...

7 Saat Önce
2022-05-13 10:07:03
Kara Tahta 5.bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm izle (5.bölüm) | Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle

Kara Tahta dizisinin başrollerinden biri olan Furkan Andıç'ın kazası geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Sevilen dizi 1 hafta ara verdikten sonra kaldığı yerden devam etti. Peki ama Kara Tahta son bölüm olan 5. bölümde neler yaşandı? Kara Tahta yeni bölüm yayınlandı mı? Kara Tahta son bölüm tek parça full HD izle...

Kara Tahta 5.bölüm izle

Kara Tahta dizisinin 5. bölümünü Youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Kara Tahta 5.bölüm özeti

Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez.

Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur.

Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur.

Bayram tatili yaradı!

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanamayan Kara Tahta dizisi, sevenleri tarafından özlendi.

Sadece bayram tatili değil, başrol Furkan Andıç'ın geçirdiği kaza nedeniyle de dizi bir hafta ayrılmak zorunda kalacaktı. Kara Tahta sevenlerinin üzülmesine sebep olan kazadan sonra Andıç durumunun iyi olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

Kara Tahta 4. bölüm izle | TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm dizi izle | Youtube Kara Tahta son bölüm izle
İLİŞKİLİ HABERKara Tahta 4. bölüm izle | TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm dizi izle | Youtube Kara Tahta son bölüm izle
Kara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle
İLİŞKİLİ HABERKara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle
Kara Tahta 2. bölüm full izle | TRT 1 Kara Tahta dizisi yeni bölüm (2.bölüm) tek parça | Kara Tahta Youtube'da izle
İLİŞKİLİ HABERKara Tahta 2. bölüm full izle | TRT 1 Kara Tahta dizisi yeni bölüm (2.bölüm) tek parça | Kara Tahta Youtube'da izle

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş