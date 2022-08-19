Kara Sevda Dizisi Konusu Nedir? Kara Sevda Dizisi Oyuncu Kadrosu

Kara Sevda dizisi konusu ne? Kara Sevda dizisinde kimler oynuyor? Kara Sevda, 14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayan aşk ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. İlk bölümünden itibaren milyonları ekranlara kitleyen dizi hem senaryosu hem de usta oyuncu kadrosu ile büyük bir beğeni topladı. Sizler için bu dizi hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Kara Sevda Dizisi Konusu

Kara Sevda dizisinde ne anlatılıyor? Dar gelirli bir ailenin oğulları Kemal, mucizelere inanmıyor fakat bir gün, kendini en büyük mucizenin içerisinde bulur. Aşkın içinde.

İhtişamlı, herkesin sahip olmak istediği bir hayatın içinde doğan Nihan, kendini hiçbir zaman o hayata ait hissetmez. Nihan bir gün kendi dünyasından olabildiğince uzak biri olan Kemal'e âşık olur.

Birbirlerine son derece uzak hayatlar yaşayan Nihan ve Kemal, bu mucizevi aşkta birleşirler. Her şey güzel giderken bir gecede değişen hayatları, Kemal'i uzaklara, Zonguldak'a savurur. Nihan'ı ise, yaptığı bir seçimin kollarına. Yıllar sonra bir maden kazası, Kemal'in önüne bir sınav gibi iki yol koyacak.

Varlıklı bir ailenin oğlu olan Emir Kozcuoğlu, Nihan'a saplantılı şekilde aşıktır. Emir, Kemal'in Nihan'a evlilik teklif edeceğini öğrendiğinde buna engel olabilmek için haince bir plan kurar. Emir, Nihan'ın kardeşi Ozan'ın cinayet işlemesine sebep olur. Ozan'ın cezaevine girmesini engellemek için Nihan'ı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakır. Kemal ve Nihan'ın ilişkisi beklenmedik bir anda bitmek zorunda kalır.

Birbirlerini hala unutamayan Kemal ve Nihan tekrardan görüşmeye karar verir. Ozan'ın işlediği cinayeti aydınlatmaya çalışırlar. Büyük aşkın önündeki bir diğer engel de Emir'in kız kardeşi Asu'dur. Kemal'e âşık olan Asu, Nihan ile Kemal'in bir araya gelmemesi için büyük çaba sarf eder.

Kemal'in kardeşi Zeynep, Emir'e aşıktır ve ondan intikam almak için Ozan ile evlenir. Ozan, Zeynep'le yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır ve cezaevine girer. Kemal ve Nihan sır perdesini aralamak ve aşklarının önündeki engelleri aşmak için zorlu bir sürece girerler.

Kara Sevda Dizisi Oyuncu Kadrosu