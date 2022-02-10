Kanunsuz Topraklar dizi bitti mi? Kanunsuz Topraklar dizisi neden final yapıyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi dün akşam 16. Bölümüyle televizyon ekranlarına veda etti. Dizinin sevenleri dizinin neden final yaptığını araştırmaya başladı. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi neden final yaptı?

FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin 16. bölümü ekrana geldi. Kanunsuz Topraklar dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler, Kanunsuz Topraklar final mi, neden final yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor? Sorularının cevaplarını arama motorlarında aramaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu dönem dizisi Kanunsuz Topraklar, 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı final yaptı. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi diziler sebebiyle arzu ettiği reytingi yakalamadığı için ekran macerasına son verme kararı aldı.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi isimler bulunuyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinin finalinde ne oldu?

Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafeden oluşur. Minik İpek'in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem'in yaralı aşkını iyileşmesine sebep olur. Çünkü aşkla çıkılmamış her yol yarım kalmıştır. Gülfem ve Davut, Ali Gelik'in çirkin oyunlarına, felaketlere, kavgalara, depremlere, fırtınalara rağmen nihayet evlenmeye karar verirler. Ve acılarla renklenmiş o kırmızı urdele iki altın yüzüğün arasına bağlanır… Bu habere sevinenler de olur, karalar bağlayanlar da… Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ama bu savaşı da kazanan Davut ve Gülfem olacaktır. Fikriye için, maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak günden güne zorlaşmaktadır. Ama her şeye kahramanca göğüs gerer Fikriye… Çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmek şarttır. Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar… Yavuz'la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir… .