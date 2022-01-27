Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça | Kanunsuz Topraklar son bölüm full HD izle

Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça izlemek isteyenler son bölümün araştırmasını yapıyor. Peki ama Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölüm özetinde neler var? Dizisinin son bölümünü izlemek için link isteyenler ve özetini derledik. İşte Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça full HD izle...

Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça izlemek isteyenler son bölümün araştırmasını yapıyor. Peki ama Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölüm özetinde neler var? Dizisinin son bölümünü izlemek için link isteyenler ve özetini derledik. İşte Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça full HD izle...

Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça

Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır.

Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar…

Kanunsuz Topraklar son bölüm full HD izle

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