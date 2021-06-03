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Kanserle mücadele eden Ergüder son halini paylaştı

Kanserle mücadele eden Ergüder son halini paylaştı

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, sağlık durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

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03.06.2021 18:00:50
Kanserle mücadele eden Ergüder son halini paylaştı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisinden ayrılan 43 yaşındaki  oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder'le bir fotoğrafını paylaşan Canan Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler” dedi.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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