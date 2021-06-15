Kan ve Kemik Filmi Konusu Nedir? Kan ve Kemik İzle

Kan ve Kemik filmi,2009 yılında Ben Ramsey tarafından yönetilen ve Michael Andrews tarafından yazılan aksiyon ve dövüş filmidir.

Başrollerinde; Michael Jai White,Eamonn Walker, Kimbo Slice gibi ünlü isimler yer almakta. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kan ve Kemik filmi hakkında film severler konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmekte. Sizler için Kan ve Kemik filmi hakkında detaylı araştırma yaptık.Kan ve Kemik Filmi Konusu Nedir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kan ve Kemik filmi oyuncu kadrosu işte tüm detaylar….

Kan ve Kemik Filmi Konusu

Kan ve Kemik filminin konusu nedir? Bu filmin konusu ölen arkadaşına verdiği sözü yerine getirmek için bir adamın Los Angeles'taki dövüşlere katılmasını konu edinmektedir. İzleyicilerine uzun soluklu ve aksiyon dolu anlar yaşatan bu film milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlendi.

Kan ve Kemik Filmi Oyuncu Kadrosu

Michael Jai White-Isaiah Bone

Michael Jai White 10 Kasım 1967 yılında Amerika'da dünyaya geldi. White, Amerikalı oyuncu ve dövüş sanatları oyuncusudur. Michael Jai White, 1985 yılında Central High School'dan mezun olarak Bridgeport, Connecticut'a taşındı. Kan ve kemik, yenilmezler, asla pes etme gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

Eamonn Walker-James

Kan ve kemik filmdeki James karakteri ile hafızalara kazınan Eamonn RoderiqueWalker,İngiliz film, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir CableACE Ödülü kazandığı HBO televizyon dizisi Oz'deKareem Saïd ve Chicago Fire ve Chicago serisindeki diğer şovlarda Tabur Şefi Wallace Boden ile ekranlarda yer almıştır.

Kimbo Slice-JC

Kevin Ferguson 8 Şubat 1974 yılında Bahamalar 'da doğdu. 6 Haziran 2016 yılında vefat etmiştir. Kimbo Slice adı ile bilinen Kevin Ferguson Amerikalı profesyonel güreşçi, Karma dövüş sanatları dövüşçüsü ve aktördür.

Gina Carano-Veretta

Gina Joy Carano 16 Nisan 1982 yılında Dallas'ta doğdu. Carano, Amerikalı oyuncu, televizyon sunucusu, fitness manken ve eski karma dövüş sanatçısıdır. Eğitimini,Nevada Reno Üniversitesinde ve Nevada LasVegas Üniversitesinde tamamladı.

Nona Gaye-Tamara

Nona Gaye 4 Eylül 1974 yılında Amerika'da doğdu. Amerikalı şarkıcı, model ve oyuncudur. Amerikalı oyuncu,Soul müzik sanatçısı MarvinGaye'in kızı, caz sanatçısı SlimGaillard'ın torunudur. Kariyerine 1990'lı yılların başında vokalist olarak başladı. Gaye, bilimkurgu filmleri Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions'ta Zee karakterini canlandırdı.

Dante Basco-Pinball

Dante Basco 29 Ağustos 1975 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Basco, Amerikan oyuncu, seslendirme sanatçısı ve dansçıdır. Oyucun Dante Basco, video oyunları, filmler ve TV şovlarında yaptığı seslendirme çalışmaları ile tanınmaktadır.

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