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Kalp Yarası ekibi ilk bölümü birlikte izledi

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında büyük ilgi gören Kalp Yarası, ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yaptı.

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29.06.2021 22:31:36
Kalp Yarası ekibi ilk bölümü birlikte izledi

Kalp Yarası ekibi ve oyuncuları, dizinin ilk bölümünü çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay-Antakya'da birlikte izledi. Savon Hotel'de düzenlenen organizasyona ilk günden itibaren projeye büyük destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte katıldı. Organizasyonda ilk bölüm şerefine pasta kesilirken, oyuncular ve ekip bu bol bol fotoğraf çekerek bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.

İlk bölüm heyecanını birlikte yaşayan Kalp Yarası ekibi, dizinin sosyal medyada aldığı övgüler karşısında büyük mutluluk yaşarken, dizinin başarısı ile son derece yoğun geçen hazırlık süreci ve çekim maratonunun ödülünü almanın memnuniyetini yaşadılar.

İlk bölümüyle Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı hikayesi ile ekranların yeni fenomeni olacağını kanıtladı.

KALP YARASI, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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