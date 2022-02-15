Kalp Yarası 31. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm (31. bölüm) izle

Kalp Yarası 31. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Kalp Yarası'nın son bölümünde neler oldu? Kalp Yarası 31. bölüm tek parça HD izle...

Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Kalp Yarası'nın son bölümünde neler oldu? Kalp Yarası 31. bölüm tek parça HD izle...

Kalp Yarası yeni bölüm (31. bölüm) izle

Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler.

Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

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Kalp Yarası Oyuncuları

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Kalp Yarası dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta pazartesi günü ekranları başındaki sevenleriyle buluşan dizinin yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban oturuyor. Dizinin senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad yazıyor.

Dizinin oyuncuları; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper .