Kalp Yarası 28. bölüm izle | Kalp Yarası son bölüm (yeni bölüm) izle

Kalp Yarası 28. bölüm izle | Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümünde neler oldu? 28. bölümde yaşananlar diziyi yeniden izlemek isteyen ve kaçıranlar için kesitler halinde yayınlandı. Peki ama 28. bölüm tek parça nereden izlenir? Kalp Yarası son bölüm izle...

Kalp Yarası 28. bölüm izle | Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümünde neler oldu? 28. bölümde yaşananlar diziyi yeniden izlemek isteyen ve kaçıranlar için kesitler halinde yayınlandı. Peki ama 28. bölüm tek parça nereden izlenir? Kalp Yarası son bölüm izle...

Kalp Yarası 28. bölüm izle

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

Kalp Yarası son bölüm (yeni bölüm) izle

Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni yayınlanan 28. bölümün özeti büyük merak uyandırdı.

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