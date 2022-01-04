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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kalp Yarası 27. bölüm full izle | Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası son bölüm tek parça!

Kalp Yarası 27. bölüm full izle | Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası son bölüm tek parça!

Kalp Yarası dizisinin 27. bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Kalp Yarası dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu akşam ekranlara gelmeyen dizi haftaya izlenecek mi? Kalp Yarası final mi yaptı? İşte Kalp Yarası dizisinin tatil vermesinden sonra merak edilen bütün detaylar...

1 Saat Önce
2022-01-04 13:44:05
Kalp Yarası 27. bölüm full izle | Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası son bölüm tek parça!

Kalp Yarası dizisinin 27. bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Kalp Yarası dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu akşam ekranlara gelmeyen dizi haftaya izlenecek mi? Kalp Yarası final mi yaptı? İşte Kalp Yarası dizisinin tatil vermesinden sonra merak edilen bütün detaylar...

Kalp Yarası bugün var mı?

Kalp Yarası dizisinin 27. bölümü 3 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecekti fakat 10 Ocak Pazartesi günü yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

Kalp Yarası son bölüm tek parça!

Kalp Yarası dizisinin son bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde izlemek için TIKLAYINIZ... Site içerisindeki son bölümler kısmından diziyi kesintisiz izleyebilirsiniz.

Kalp Yarası 27. bölüm full izle

Kalp Yarası dizisinin 27. bölümü yayınlanmadı fakat bir önceki bölüm özetini sizler için derledik. Peki Kalp Yarası Son Bölümde Neler Oldu?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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