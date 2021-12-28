Kalp Yarası 26. bölüm tek parça full izle | Kalp Yarası son bölüm HD
Kalp Yarası 26. bölüm tek parça full izle | Kalp Yarası son bölüm HD olarak izlemek için siteye girdikten sonra 'Son Bölüm' linkine tıklamanız gerekiyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Kalp Yarası dizisinin 26. bölümü tek parça izle...
2021-12-28 00:06:28
Kalp Yarası 26. bölüm tek parça full izle | Kalp Yarası son bölüm HD olarak izlemek için siteye girdikten sonra "Son Bölüm" linkine tıklamanız gerekiyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Kalp Yarası dizisinin 26. bölümü tek parça izle...
Kalp Yarası 26. bölüm tek parça full izle
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.
Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.
Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!
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Kalp Yarası Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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