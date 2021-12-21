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Kalp Yarası 25. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm HD izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kalp Yarası 25. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm HD izle

Kalp Yarası 25. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm HD izle

Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Peki ama Kalp Yarası'nın son bölümünde neler oldu? Kalp Yarası 25. bölüm tek parça HD izle...

2 Saat Önce
2021-12-21 13:57:41
Kalp Yarası 25. bölüm tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm HD izle

Kalp Yarası dizisinin son bölümü yayınlandı. Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Peki ama Kalp Yarası'nın son bölümünde neler oldu? Kalp Yarası 25. bölüm tek parça HD izle...

Kalp Yarası 25. Bölüm İzle

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar. Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

Kalp Yarası 25. Bölümü Tek Parça İzlemek İçin Tıklayın...

Kalp Yarası Oyuncuları;

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Kalp Yarası Konusu

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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