‘Kadir İnanır beni karda sırtında taşıdı’

Zeki Müren’den Ayhan Işık’a, Sadri Alışık’tan Kadir İnanır’a birçok ünlüyle filmi olan Arzu Okay, anılarını paylaştığı söyleşi kitabında Kadir İnanır’la yaşadığı ilginç bir anısı yer aldı.

Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu'nun ‘Keşkesiz bir Kadın' adlı Okay'ın söyleşilerinden bir araya getirilen kitaptan paylaştığı olay 70'li yılların Yeşilçam sinemasına dayanıyor.

Arzu Okay, 2017'de Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda, "1970'te 'Sinema Yüz Güzeli' seçildim, 15-16 yaşındaydım. Önce fotoromanlarda yer aldım. O zaman Kadir İnanır'la aynı kuyruğa girer, maaşımızı alırdık. İlk filmim Ayhan Işık'laydı. 23 yaşında sinemayı bıraktım, sinema bitmişti." ifadelerini kullanmıştı.

‘Kara Gün' filmi

Eyüboğlu'nun “Arzu Okay'dan ilginç itiraflar” başlıklı yazısında ise Okay'a ait o yıllardan bir anısı şöyle anlatılıyor:

Arzu Okay'ın hayatını anlattığı kitapta ‘Kara Gün' filmindeki rol arkadaşıyla ilgili anısı ilginç:

“Mersin, Arslanköy'de film çekiyoruz. Bilge Olgaç'ın yönettiği filmde, Kadir İnanır ve Muhterem Nur'la oynuyoruz.

Muhterem Nur, Gaziantep'te bir gazinoda çalışıyor. Patronlar, ‘Sen gidiyorsun, geliyorsun olmuyor. Git, bugün rolünü bitirsinler, ondan sonra da bir daha gitmeyeceksin' demiş. Muhterem Nur, geldi, söyledi bunu. Bilge de, ‘Sabaha kadar çalışacağız, bitecek Muhterem Hanım'ın rolleri' dedi.

Toroslar'daki köyde o kadar çok kar yağıyordu ki, bir sene evvel şehirle irtibat kesilmiş, yiyecek atmışlar helikopterden, o kadar. Muhterem Hanım'ın geldiği gün de yollar kapandı filan. Annem ve Kadir İnanır'la kaldığımız ev de köyün dışında.

Bizim çekimler bitince Kadir, ‘Hadi gidelim' dedi. Her taraf bembeyaz. Bize, ‘Gitmeyin, kar diz boyu, güneş çıkınca gidersiniz' dediler. Ben 17 yaşındayım, Kadir de 22, 23 falan... Yola çıktık, ama hiçbir şey görmüyoruz. Yolu kaybettik, donuyoruz, diz boyu kar. Kadir'e, ‘Beni bırak, sen git yardım bul' dedim. ‘Olmaz, seni nasıl bırakayım? Sonra nerede bulacağım?' deyip, beni sırtladı. Ne kadar dolandık bilmiyorum, sonra eve geldik. Hemen bacaklarıma vazelin sürüldü, donmuşum. Kadir beni bırakmadı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.