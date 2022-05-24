Kadıköy’de Pasolini günleri

İtalyan yönetmen Pasolini filmlerinin toplu gösterimi ve Kapadokya fotoğraflarıyla Kadıköy Sinematek/ Sinema Evi’nde.

Yönetmen Pasolini, İtalya, 1969 yapımı ‘Medea' filminin önemli bir kısmını Kapadokya'da çekti.

Kilise karşıtı yönetmen olarak tanınan ve kilisenin tacizleri ve sapkınlıkları beyaz perdeye taşıyan Pasolini, doğumunun 100'üncü yıldönümünde, toplu film gösteriminin yanı sıra ‘Pasolini'nin Kapadokya'sı isimli fotoğraf sergisiyle anılıyor.

3 Temmuz'a kadar sürecek olan film programını Kadıköy Sinematek/Sinema Evi‘nin sayfasından inceleyebilir, sergiyi 12 Ağustos'a kadar pazartesi hariç hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 12:00–18:30 saatlerinde gezebilirsiniz.