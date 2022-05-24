DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,0894 ₺

EURO

17,2923 ₺

ALTIN

964,08 ₺

BİST

2.375,00 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kadıköy’de Pasolini günleri

Kadıköy’de Pasolini günleri

İtalyan yönetmen Pasolini filmlerinin toplu gösterimi ve Kapadokya fotoğraflarıyla Kadıköy Sinematek/ Sinema Evi’nde.

2 Saat Önce
2022-05-24 17:42:28
Kadıköy’de Pasolini günleri

kapadokyada_1969_italyan_yapimi_film_pasolini_h44307

Yönetmen Pasolini, İtalya, 1969 yapımı ‘Medea' filminin önemli bir kısmını Kapadokya'da çekti.

Kilise karşıtı yönetmen olarak tanınan ve kilisenin tacizleri ve sapkınlıkları beyaz perdeye taşıyan Pasolini, doğumunun 100'üncü yıldönümünde, toplu film gösteriminin yanı sıra ‘Pasolini'nin Kapadokya'sı isimli fotoğraf sergisiyle anılıyor.

27PASOLINIjp2-superJumbo

3 Temmuz'a kadar sürecek olan film programını Kadıköy Sinematek/Sinema Evi‘nin sayfasından inceleyebilir, sergiyi 12 Ağustos'a kadar pazartesi hariç hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 12:00–18:30 saatlerinde gezebilirsiniz.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş