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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kaderimin Oyunu oyuncuları kimler?

Kaderimin Oyunu oyuncuları kimler?

Uzun zamandır tanıtımları verilen ve başrollerindeki Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral sayesinde sosyal medyada da sıklıkla adından bahsettiren Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncularını derledik. Hangi oyuncu hangi isimle dizide yer alıyor. Kaderimin oyunu dizisinin konusu ne ve senaryoyu kimler yazıyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-10 21:09:55
Kaderimin Oyunu oyuncuları kimler?

Yeni yapımlardan biri olan Kaderimin Oyunu dizisinin tanıtımları uzun süredir televizyonlarda yayınlanıyordu. Merakla takip edenler için bugün vizyona gören dizinin oyuncuları ve detayları haberin içeriğinde yer alıyor.

Kaderimin Oyunu oyuncuları kimler?

Öykü Karayel - Asiye

Akın Akınözü - Cemal

Müfit karacan - Harun

Meriç Aral - Helin

Ülkü Duru - Nedret

Iraz Akçam - Nergis

Kaan Çakır - Raci

Sarp Apak - Mahir

Yıldırım Özcan - Uğur

Esra Dermancıoğlu - Zahide

Kaderimin Oyunu Senaristi Kim?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı dizinin senaristliğini Gül Abus Semerci üstleniyor. Yapım şirketi NGM medya olan dizinin süresi 120 dakikaolarak belirlendi.

Kaderimin Oyunu Dizisi Konusu ne?

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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