Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin oyunu dizisi Amasya'da mı geçiyor?
Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kitledi. Kamerada farklı ve eşsiz bir doğayla karşılaşanlar 'Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?' sorusunun yanıtını arar oldu. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini yaptığı dizinin setleri hangi şehirde? Kaderimin Oyunu Amasya'da mı çekiliyor? İşte set detayları...
2021-12-11 16:00:46
Muhteşem doğası ve tarihi evleriyle dikkat çeken Kaderimin Oyunu dizisinin nerede çekildiği merak konusu haline geldi.
Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?
Kaderimin Oyunu dizisinin ilk bölümünde görülen atmosfer "Amasya"ya ait. Tarihi binaları, dağları ve yeşilliğiyle dikkat çeken Amasya'da çekimlerin devam etmeyeceği ileri sürülüyor. Dizinin devamı İstanbul'da geçecek.
Kaderimin Oyunu dizisinin konusu ne?
Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.
kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve dizideki isimleri
Öykü Karayel - Asiye
Akın Akınözü - Cemal
Müfit karacan - Harun
Meriç Aral - Helin
Ülkü Duru - Nedret
Iraz Akçam - Nergis
Kaan Çakır - Raci
Sarp Apak - Mahir
Yıldırım Özcan - Uğur
Esra Dermancıoğlu - Zahide
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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