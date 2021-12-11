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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin oyunu dizisi Amasya'da mı geçiyor?

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin oyunu dizisi Amasya'da mı geçiyor?

Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kitledi. Kamerada farklı ve eşsiz bir doğayla karşılaşanlar 'Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?' sorusunun yanıtını arar oldu. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini yaptığı dizinin setleri hangi şehirde? Kaderimin Oyunu Amasya'da mı çekiliyor? İşte set detayları...

4 Saat Önce
2021-12-11 16:00:46
Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin oyunu dizisi Amasya'da mı geçiyor?

Muhteşem doğası ve tarihi evleriyle dikkat çeken Kaderimin Oyunu dizisinin nerede çekildiği merak konusu haline geldi.

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?

Kaderimin Oyunu dizisinin ilk bölümünde görülen atmosfer "Amasya"ya ait. Tarihi binaları, dağları ve yeşilliğiyle dikkat çeken Amasya'da çekimlerin devam etmeyeceği ileri sürülüyor. Dizinin devamı İstanbul'da geçecek.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu ne?

kaderimin oyunu konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve dizideki isimleri

Öykü Karayel - Asiye

Akın Akınözü - Cemal

Müfit karacan - Harun

Meriç Aral - Helin

Ülkü Duru - Nedret

Iraz Akçam - Nergis

Kaan Çakır - Raci

Sarp Apak - Mahir

Yıldırım Özcan - Uğur

Esra Dermancıoğlu - Zahide

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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