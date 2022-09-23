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Kaderimin Oyunu Konusu Nedir? Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. Usta oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Kaderimin Oyunun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Bu dizi, 17 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 26. bölümü ile final yaparak sona erdi. Kaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kaderimin Oyunu dizisinde kimler var? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

37 Dakika Önce
2022-09-23 12:46:15
Kaderimin Oyunu Konusu Nedir? Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Kaderimin Oyunu Konusu

Star TV ekranlarında yayımlanan Kaderimin Oyunu dizisi konusu; Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Asiye Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkar. Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Asiye iki çocuğu ile Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınır. Fakat bu durum Asiye ve çocukları için bir kurtuluş olmaz.

Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosu

Oyuncu

Karakter

Bölüm

Öykü Karayel

Asiye Kaya

1-26

Akın Akınözü

Cemal Kaya

1-26

Sarp Apak

Mahir Demirhan

1-26

Meriç Aral

Helin Demirhan

1-26

Esra Dermancıoğlu

Zahide Demirhan

1-26

Müfit Kayacan

Harun Demirhan

1-26

Yeşim Gül

Emine Kutay

1-26

Iraz Akçam

Nergis Kaya

1-26

Yıldırım Özcan

Uğur Kaya

1-26

Ülkü Duru

Nedret Demirhan

1-26

Kaan Çakır

Raci Demirhan

1-26

Onur Bilge

Fikret Kutay

1-26

Ayça Koptur

Gülsüm Kutay

1-26

Esengül Aypek

Zuhal

11-26

Bartu Barlas Bozacı

Ahmet Kaya

1-26

Cemre Melis Çınar

Meral

1-26

Elmira Akgün

İlayda Demirhan

1-26

Mustafa Arda Işık

Alican Kutay

1-26

Alper Irvan

Necmi

1-26

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