Kaderimin Oyunu Konusu Nedir? Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. Usta oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Kaderimin Oyunun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Bu dizi, 17 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 26. bölümü ile final yaparak sona erdi. Kaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kaderimin Oyunu dizisinde kimler var? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-23 12:46:15
Kaderimin Oyunu Konusu
Star TV ekranlarında yayımlanan Kaderimin Oyunu dizisi konusu; Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Asiye Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkar. Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Asiye iki çocuğu ile Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınır. Fakat bu durum Asiye ve çocukları için bir kurtuluş olmaz.
Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosu
|
Oyuncu
|
Karakter
|
Bölüm
|
Öykü Karayel
|
Asiye Kaya
|
1-26
|
Akın Akınözü
|
Cemal Kaya
|
1-26
|
Sarp Apak
|
Mahir Demirhan
|
1-26
|
Meriç Aral
|
Helin Demirhan
|
1-26
|
Esra Dermancıoğlu
|
Zahide Demirhan
|
1-26
|
Müfit Kayacan
|
Harun Demirhan
|
1-26
|
Yeşim Gül
|
Emine Kutay
|
1-26
|
Iraz Akçam
|
Nergis Kaya
|
1-26
|
Yıldırım Özcan
|
Uğur Kaya
|
1-26
|
Ülkü Duru
|
Nedret Demirhan
|
1-26
|
Kaan Çakır
|
Raci Demirhan
|
1-26
|
Onur Bilge
|
Fikret Kutay
|
1-26
|
Ayça Koptur
|
Gülsüm Kutay
|
1-26
|
Esengül Aypek
|
Zuhal
|
11-26
|
Bartu Barlas Bozacı
|
Ahmet Kaya
|
1-26
|
Cemre Melis Çınar
|
Meral
|
1-26
|
Elmira Akgün
|
İlayda Demirhan
|
1-26
|
Mustafa Arda Işık
|
Alican Kutay
|
1-26
|
Alper Irvan
|
Necmi
|
1-26
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