Kaderimin Oyunu 3. bölüm fragmanı izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

İlk bölümlerinin büyük kısmı Amasya'da geçen Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kitleyen bir yapım olan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kaderimin oyun 3. bölüm ilk fragmanı...

Asiye'nin öyküsüyle ekranları başındaki izleyiciyi duygulandıran ve herkesten bir parça taşıyan dizinin yeni fragmanı da dizi kadar heyecan vericiydi. Kaderimin oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin oyunu hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümünden bu yana yakından takip ediliyor. Merak uyandıran senaryosu ve gerçekliğiyle her Cuma akşam 20:00'da ekranlara gelen dizinin yeni fragmanı da yayınlandı.

Kaderimin Oyunu 3. bölüm fragmanı izle

Kaderimin Oyunu dizisinin 3. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki linkten resmi youtube kanalı aracılığıyla fragmanı izleyebilirsiniz.

Kaderimin Oyunu 3.bölüm Fragmanı İçin Tıklayınız....

Kaderimin Oyunu Dizisinin Konusu Ne?

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.