DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle | Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm (20.bölüm) izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm

Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle | Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm (20.bölüm) izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm

Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle | Star Tv ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Kaderimin Oyunu'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri 20. bölümü araştırıyor. Peki ama Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm (20.bölüm) izle...

4 Gün Önce
2022-05-06 17:28:54
Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle | Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm (20.bölüm) izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Kaderimin Oyunu'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri 20. bölümü araştırıyor. Peki ama Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm (20.bölüm) izle...

Kaderimin Oyunu 20.bölüm izle

Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümü olan 20. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. 

Kaderimin Oyunu hakkında

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır.

Kaderimin Oyunu oyuncuları

Oyuncu Kadrosu;

Öykü Karayel - Asiye

Akın Akınözü - Cemal

Müfit karacan - Harun

Meriç Aral - Helin

Ülkü Duru - Nedret

Iraz Akçam - Nergis

Kaan Çakır - Raci

Sarp Apak - Mahir

Yıldırım Özcan - Uğur

Esra Dermancıoğlu - Zahide .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş