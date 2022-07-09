Johnny Depp'in yeni filmi ne? Netflix Johnny Depp filmi belli oldu mu? Johnny Depp Netflix projesi

Johnny Depp'in yeni filmi ne? Son dönemlerde mahkemesiyle adından söz ettiren Johnny Depp, yeni bir projeye imza atıyor. Netflix tarafından finanse edilen film, dönem filmi olarak belirlendi. Peki Netflix Johnny Depp filmi belli oldu mu? Johnny Depp Netflix projesi...

Son dönemlerde mahkemesiyle adından söz ettiren Johnny Depp, yeni bir projeye imza atıyor. Netflix tarafından finanse edilen film, dönem filmi olarak belirlendi. Peki Netflix Johnny Depp filmi belli oldu mu? Johnny Depp Netflix projesi...

Johnny Depp'in yeni filmi ne?

Johnny Depp, ‘La Favourite' adlı bir Fransız dönem filminde rol alacak.

Depp; hem filmi yönetecek hem de ana karakter, Kral Louis'in metresi Jeanne du Barry'yi oynayacak olan Maiwenn Le Besco ile birlikte başrolde yer alacak.

Johnny Depp'in Netflix filmi ne zaman çıkacak?

Bu yaz çekilmesi planlanan film, Depp'in ilk Fransızca filmi olacak. Filmin 2023 yılında da vizyona girmesi bekleniyor.

Johnny Depp Netflix filmi bütçesi

Filmin bütçesi belirsiz olsa da Depp'in normalde herhangi bir rol için 20 milyon dolarlık bir başlangıç ücreti aldığı biliniyor.