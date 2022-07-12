Johnny Depp'e açılan bir dava daha sonuçlandı

Eski eşi Amber Heard'e açtığı 'iftira' davasını kazanan ve yeni film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan Johnny Depp'in, 2018 yılında adının karıştığı bir başka dava daha sonuçlandı. 'City of Lies' filminin set çalışanına yumruk attığı iddia edilen oyuncunun bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı dava sürecini geride bırakan Johnny Depp, 2018 yılında "City of Lies" (Yalanlar Şehri) filminin çekimleri sırasında 'Rocky' lakaplı set çalışanı Gregg Brooks'a saldırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Film setinin lokasyon yöneticisi Brooks, Depp'e, kendisine yumruk attığı gerekçesiyle dava açmıştı.

GEÇİCİ BİR BİR ANLAŞMA YAPILDI

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; dava, geçici bir anlaşma ile sonuçlandı. Gregg Brooks ile uzlaşmaya varan aktörün, ağustos sonuna kadar mahkemenin belirlediği bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Depp'in yerine getirmesi gereken şartlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Johnny Depp'in bu şartları yerine getirmemesi durumunda davanın yeniden açılacağı belirtildi.

SET GÖREVLİSİNİN İDDİASI

Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor." dediği için, ünlü aktörün "Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!" ifadelerini kullanarak, kendisine iki kez yumruk attığını öne sürmüştü.

"DEPP ALKOLLÜYDÜ"

Brooks, olay sırasında alkollü olduğunu söylediği Johnny Depp'in, "Şu an bana yumruk atman için sana 100 bin dolar veririm." dedikten sonra korumasının oyuncuyu setten çıkardığını iddia etti. Gregg Brooks, olayın ardından işten kovulduğunu da söyledi.

ESKİ EŞE ŞARKILI GÖNDERME

Öte yandan Johnny Depp ve Amber Heard'ün "taciz" ve "iftira" davasını ünlü aktör kazanmıştı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Johnny Depp, zaferinin tadını verdiği konserler ve yeni film projeleriyle çıkarıyor.

ABD'li oyuncu, Jeff Beck'in yeni albümünde seslendirdiği şarkı ile eski eşi Amber Heard'ü hedef almıştı. Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck'in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza atmıştı. The Sunday Times'a göre; Depp, "Sad Motherf-kin' Parade" adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard'e yazdı.

YENİ PROJESİ DE BELLİ OLDU

Ayrıca Depp'in 6 yıl aradan sonra ilk projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, "La Favourite" adlı bir Fransız dönem filminde rol alacak. Hem filmi yönetecek hem de ana karakter, Kral Louis'in metresi Jeanne du Barry'yi oynayacak olan Depp, Maiwenn Le Besco ile birlikte başrolde yer alacak. Bu yaz çekilmesi planlanan film, Depp'in ilk Fransızca filmi olacak. Filmin 2023 yılında da vizyona girmesi bekleniyor.

Habertürk .