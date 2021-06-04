John Wick 4 oyuncu kadrosu tamamlandı: Süpriz son isim

John Wick'çilerin uzun zamandır haber alamadıkları filmin son oyuncusu da belli oldu. Son oyuncuyu yönetmen Chad Stahelski açıkladı. John Wick 4 ne zaman vizyona girecek? John Wick 4'ün yeni oyuncusu kimdir? İşte detaylar...

Yeni tip koronavirüs pandemesi tüm insanlığı etkilediği gibi film sektörünüde etkiledi. Normal olarak 2021 yılında vizyona girmesi planlanan film, pandemik nedenlerden dolayı çekimleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak bir yandan film yönetmeni Chad Stahelski oyuncu seçimlerine devam etti ve filme katılacak son ismi açıkladı.

John Wick 4'ün son oyuncusu Ip-man oldu

Ip man serisi ile hepimizin tanıdığı Hong-kong'lu oyuncu Donni Yen, John Wick 4‘ün son oyuncusu oldu. Haberi duyan filmin takipçileri Donni Yen'in hangi rölü oynacağını merak etti. Edinilen bilgilere göre, Yen, filmde “aynı düşmanların çoğunu paylaşan” Wick‘in eski bir arkadaşı rolünü oynayacak. Rölünün henüz belli olmadığı bilinirken John Wick'in eski bir arkadaşı olacağı aktarıldı. Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum'dan sonra dördüncü film için tekrardan yönetme koltuğuna oturacak. Chad Stahelski serinin ilk iki filmini David Leitch ile birlikte yönetmişti.

Stahelski, “Donnie Yen'in seriye katılmasından dolayı çok şanslıyız. Onunla bu heyecan verici yeni rolde çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

John Wick'in çekimleri diğer serilerde de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde çekilecek. Filmin çekimleri bu ay Paris, Berlin ve Japonya için planlanan ek çekimler ile başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.