Maxrix film serisinden Neo olarak tanıdığımız Keanu Reeves’in filmi olan John Wick filmi 4. serisiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Serinin hayranları filmin vizyon tarihini ve konusunu merak ediyor. Peki, John Wick 4 ne zaman vizyona girecek ve oyuncu kadrosun kimler bulunuyor?

John Wick filminin ilk serisinde, John'un eşinden kalan ve aynı zamanda can dostu olarak gördüğü köpeği mafya tarafından öldürülmüştü. Köpeğinin intikamını almak isteyen John, mafyaya karşı savaş açmıştı. Filmin devam serisinde de mafyaya karşı açılan savaşın mücadelesi anlatılıyor. Film serisinin 4. filmi olan John Wick 4 filminin konusunun değişip değişmeyeceği hayranları tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

John Wick 4 ne zaman sinemalara geliyor?

John Wick filmi 2019 yılında vizyona girerek dünya genelinde 326 milyon dolar hasılata ulaşarak gişede büyük başarı yakaladı. Son yılların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick serisi hayranları için sevindirici haber geldi. Üçüncü filmiyle de başarısını sürdüren John Wick serisinin 4. Filmi 21 Mayıs 2021 yılında yayınlanması beklenirken vizyon tarihi koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. Vizyona girmesi beklenen film için yapımcı şirket, John Wick 4'ün vizyon tarihini 27 Mayıs 2022 olarak güncelledi.

John Wick 4 konusu ne?

John Wick serisinin ilk üç film New York'ta geçiyordu. Serinin 4. filminde uluslararası bir maceraya ortak edeceği söyleniyor olsa da 4. bölümünün konusu ile ilgili ayrıntılar yetkililer tarafından açıklanmadı.

John Wick 4 filminin ismi ne?

John Wick film serisinin 4. bölümünün ismi belli oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre filmin yeni ismi Hagakure olacak. Hagakure, kelimesi Türkçe'de Saklı Yapraklar anlamına gelmektedir. Eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismidir.

John Wick 4oyuncu kadrosun kimler bulunuyor?

Keanu Reeves

Bill Skarsgård

Donnie Yen

Laurence Fishburne

Shamier Anderson

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.