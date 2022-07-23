John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 ne zaman sinemaya geliyor? John Wick 4 gösterime girdi mi?

John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 ne zaman sinemaya geliyor? John Wick 4 gösterime girdi mi? Matrix'in yıldızı Keanu Reeves'in başrolünde olduğu ve son zamanların en popüler film serilerinden olan John Wick'im dördüncüsünün ilk resmi fragmanı yayınlandı. Sinema severlerin çıkmasını merakla beklediği John Wick 4'ün ne zaman gösterime gireceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 ne zaman sinemaya geliyor? John Wick 4 gösterime girdi mi? soruları şu sıralar oldukça fazla soruluyor. John Wick'in son serisi sinema severler tarafından merakla bekleniyordu. Serinin son bölümünden ilk fragman nihayet geldi. Daha önce çekimlere başlandığı belirtilmişti ancak henüz fragman yayınlanmamıştı. John Wick hayranlarını sevindiren gelişme sonrası John Wick 4 ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. John Wick 4 ne zaman çıkacak? Matrix'in yıldızı Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick'ten yeni bölüm geliyor. Yayınlanan fragmana göre John Wick 4 adlı film 24 Mart 2023'te beyaz perdede olacak. John Wick 4 fragman John Wick hakkında John Wick, Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir film serisidir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Serinin dördüncü filminin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanmaktadır. 1 John Wick 24 Ekim 2014

2 John Wick: Chapter 2 10 Şubat 2017

3 John Wick: Chapter 3 – Parabellum 17 Mayıs 2019

4 John Wick: Chapter 4 24 Mart 2023 .