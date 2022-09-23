Jeffrey Dahmer kimdir? Jeffrey Dahmer dizisi gerçek mi? Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü ve nasıl öldü? ABD tarihinin en psikopat seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'in hayatı dijital platform Netflix'te dizi olarak yayınlanmaya başlandı. 21 Eylül'de platformda yerini alan dizide seri katil Jeffrey Dahmer'in cinayetleri, hayatı, ölümü anlatılıyor. Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer dizisi tüm dünyada en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. Jeffrey Dahmer'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jeffrey Dahmer kimdir? Jeffrey Dahmer dizisi gerçek mi? Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü ve nasıl öldü? ABD tarihinin en psikopat seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'in hayatı dijital platform Netflix'te dizi olarak yayınlanmaya başlandı. 21 Eylül'de platformda yerini alan dizide seri katil Jeffrey Dahmer'in cinayetleri, hayatı, ölümü anlatılıyor. Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer dizisi tüm dünyada en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. Jeffrey Dahmer'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'te 21 Eylül'de yeni bir yapım izleyicilerle buluştu. Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer 21 Eylül'de Platformda yayınlanmaya başlandı. Dizi kısa sürede dünya genelinde dizi alanında en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Ülkemizde de pek çok kişi tarafından izlenen dizide Jeffrey Dahmer karakterinin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jeffrey Dahmer kimdir?

Jeffrey Lionel Dahmer 21 Mayıs 1960 yılında dünyaya geldi. 28 Kasım 1994 tarihinde ise öldü. Jeffrey Lionel Dahmer ABD'nin seri katillerinden biridir. Dijital platformlar sık sık seri katiilerin hayatlarını dizi olarak ekranlara getiriyor. Bu kez de Jeffrey Dahmer'in hayatı Netflix platformunda yer aldı. Dahmer,1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi.

Jeffrey Dahmer dizisi gerçek mi?

Netflix'te yayınlanan Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer dizisi ABD'de dehşet saçmış bir seri katilin hayatını anlatıyor. Jeffrey Dahmer ABD'de gerçekten yaşamış ve pek çok kişiyi vahşice öldürmüştür.

Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü?

Jeffrey Dahmer, ilk cinayetini 1978 yazında işledi. İlk cinayetlerin ardından vahşice katletmeye devam eden psikopat katil toplamda 17 kişiyi öldürdü. Jeffrey Dahmer, 17 cinayetten yargılansa da, sonradan bu sayı 15'e düşürüldü. Mahkeme 30 Ocak 1992'de başladı. Kanıtlar sürekli olarak Dahmer'a karşı gelişmeye başladıkça Dahmer, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmeye ve bu yönde yargılanma talep etmeye başladı. İki hafta süren mahkemenin ardından, jüri Dahmer'ı 15 kişinin katili olarak akıl hastası ve suçlu sıfatıyla 15 hayat süresi (957 yıl) boyunca hapse mahkûm etti. Bu kararı duyan Dahmer, idam edilmek istediğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Aynı yılın Mayıs ayında, Ohio'ya nakledilen Dahmer, burada ilk kurbanı Stephen Hicks için de ayrıca yargılandı. Dahmer hayatının geri kalan kısmını Portage, Wisconsin'deki Columbia Correctional Institution'da geçirdi.

Jeffrey Dahmer nasıl öldü?

Dahmer hapishanede iki kez saldırıya uğradı. İlki Temmuz 1994'te, hapishanedeki dini ayin sonrasında bir mahkûm tarafından jiletle boğazının yaralanması şeklinde gerçekleşti. Dahmer bundan kaçtı ve hafif yaralarla olayı atlattı. Yine 28 Kasım 1994'te hapishane spor salonunda temizlik işlerini yaparken, Dahmer ve diğer mahkûmlardan Jesse Anderson; Christopher Scarver tarafından dambıl ile saldırıya uğradı. Dahmer, bu saldırıdan hemen sonra, ambulansla taşınırken öldü. Anderson da iki gün sonra hayatını kaybetti. Dahmer'ın beyni incelenmek üzere ayrıldı