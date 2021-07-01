İzlenmesi gereken en iyi filmler

Zamanımızı film izleyerek en iyi şekilde değerlendirebilmemiz mümkün. Film seçerken ise dikkat etmemiz gereken belli başlı hususlar mevcut. IMDb puanı, oyuncuları, yönetmeni, senaristi ve kazandığı ödüller bir filmi iyi yapan hususlardan bazılarıdır. İşte tüm bu özellikleri içinde barındıran mutlaka izlenmesi gereken filmleri sizin için derledik...

Film izlemek yediden yetmişe herkesin günlük işlerinden arta kalan vakitlerinde, eğlenceli ve hoş bir zaman geçirmek için yaptığı bir etkinlik. Özellikle koronavirüs ile birlikte evlerine kapanan milyonlarca insan, zamanının büyük bir bölümünü film izleyerek geçiriyor. Bu sebeple birçok insan en iyi film nedir arayışına girmiş bulunmaktadır. Genellikle film seçilirken filmin IMDb puanı, oyuncuları, yönetmeni ve kaç tane ödül aldığı dikkat edilen hususlardan bazılarıdır. Bu noktada sıklıkla en iyi filmler nedir? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İşte izlerken mutluluğu, sevinci, hüznü, dramı ve daha birçok duyguyu bolca hissedeceğiniz filmlerin listesi...

İzlenmesi Gereken En İyi Filimler

Film izlemek birçok insan tarafından gerek bireysel gerek ise aile veyahut arkadaşlarla birlikte yapılan en güzel aktivitelerden biridir. Binlerce yerli ve yabancı yapım arasından seçilen bir film ile zamanımızı kaliteli bir şekilde değerlendiririz. Filmleri sadece zamanımızı geçirmek için değil, bunun yanı sıra birçok yeni şey öğrenmek ya da farklı kültürleri, gelenekleri, görenekleri ve yaşayış tarzlarını görmek ve tanımak için bir yol olarak da kullanabiliriz.

Bu noktada, film arayış içinde olan kişilerin aklına acaba hangi filmi izlesek diye bir soru takılabilir. Binlerce yapım arasından mutlak izlenmesi gereken en iyi filmleri bulmak zor gibi gözükebilir. Genel olarak oyuncuları, senaryosu, yönetmeni, IMDb puanı ve aldıkları ödüllerine bakılarak filmin iyi olup olmadığı anlaşılabilir. Hazırladığımız bu listede bu özelliklerin tümüne dikkat edilerek, sizi günlerce etkisi altında bırakacak filmlere yer verdik. Yeri geldiğinde mutlu olduğunuz yeri geldiğinde de hüzünlediğiniz bu filmler sizi izlerken düşündürecek düzeyde filmlerdir. Pek çok film eleştirmeni, oyuncu, yapımcı, senarist ve diğer birçok kişi tarafından da şiddetle tavsiye edilen bu filmlere bir göz atalım.

1.The Platform

The Platform Netflix tarafından yayımlanan bilimkurgu ve gerilim içerikli bir film olma özelliğindedir. Galder Gaztelu tarafından çekilen filmin IMDb puanı 7.0'dır. Özetle, olay örgüsü dikey olarak yapılandırılmış bir hapishanede geçmektedir. Hapishanede alt ve üst katın birbiri ile mücadelesi dikkat çekmektedir.

2. La La Land

La La Land ya da Aşıklar Şehri olarak bilinen ve yönetmeni Damien Chazelle olan 2016 yapımı filmin IMDb puanı 8.0'dır. Bol bol müzikal içeren ve romantik film kategorisinde olan La La Land, izleyecilerini büyülü ve aşk dolu bir seyir sunmaktadır.

3. 12 Öfkeli Adam

12 Öfkeli Adam 1957 yılında yönetmen Sidney Lumet tarafından yönetilen dram filmdir. IMDb puanı 8.9 olan 12 Öfkeli Adam, bir sanığın suçlu olup olmadığını tartışan 12 juri üyesini anlatmaktadır.

4. Esaretin Bedeli

Esaretin Bedeli yayınlandığı 1996 yılından beri birçok insan tarafından defalarca izlenen baş yapıt niteleğindedir. Tim Robbins, Morgan Freeman ve Bob Gunton'un başrol oyuncusu olduğu Esaretin bedeli filmi birçok alanda da ödüller almıştır. IMDb puanı 9.2 olan Esaretin Bedeli filmi, mutlak izlenmesi gereken yapıtların başında gelmektedir.

5. Titanic

Titanic filmi gerek oyuncuları gerek ise filmden sahneleri ile daima hatırlanan bir dram filmdir. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrolünü oynadığı Titanic filmi, hikayesi ile izleyicleri büyülemektedir. 1997 yılında gösterime girmesinden beri birçok insan tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Diğer İzleyebileceğiniz En İyi Filmler

Kefernahum (8.4 IMDb)

The Martian (8.0 IMDb)

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Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (8.0 IMDb)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.