İzlenmesi gereken en iyi filmler nelerdir?

Film izlemek yediden yetmişe herkesin günlük işlerinden arta kalan vakitlerinde, eğlenceli ve hoş bir zaman geçirmek için yaptığı bir etkinlik. Özellikle koronavirüs ile birlikte evlerine kapanan milyonlarca insan, zamanının büyük bir bölümünü film izleyerek geçiriyor. Bu noktada en iyi film nedir arayışı söz konusu. Genellikle film seçilirken filmin IMDb puanı, oyuncuları, yönetmeni, kaç tane ödül aldığı vs. dikkat edilen hususlardan bazıları. Bu noktada sıklıkla en iyi filmler nedir? Sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İşte izlerken mutluluğu, sevinci, hüznü, dramı ve daha birçok duyguyu en fazla hissedeceğiniz filmlerin listesi.

İzlenmesi Gereken En İyi Filimler

Film izlemek birçok insan tarafından gerek bireysel gerek ise aile veyahut arkadaşlarla birlikte yapılan en güzel aktivitelerden biridir. Binlerce yerli ve yabancı yapım arasından seçilen bir film ile zamanımızı kaliteli bir şekilde değerlendiririz. Filmleri sadece zamanımızı geçirmek için değil, bunun yanı sıra birçok yeni şey öğrenmek ya da farklı kültürleri, gelenekleri, görenekleri ve yaşayış tarzlarını görmek ve tanımak için bir yol olarak da görebiliriz.

Bu noktada, film arayış içinde olan kişilerin aklına acaba hangi filmi izlesek diye bir soru takılabilir. Binlerce yapım arasından mutlak izlenmesi gereken en iyi filmleri bulmak zor gibi gözükebilir. Genel olarak oyuncuları, senaryosu, yönetmeni, IMDb puanı ve aldıkları ödüllerine bakılarak filmin iyi olup olmadığı anlaşılabilir. Hazırladığımız bu listede bu özelliklerin tümüne dikkat edilerek, sizi günlerce etkisi altında bırakacak filmlere yer verdik. Yeri geldiğinde mutlu olduğunuz yeri geldiğinde de hüzünlediğiniz bu filmler size izlerken düşündürecek düzeyde filmlerdir. Pek çok film eleştirmeni, oyuncu, yapımcı, senarist ve diğer kişiler tarafından da şiddetle tavsiye edilen bu filmlere bir göz atalım.

1. The Platform

The Platform Netflix tarafından yayımlanan bilimkurgu ve gerilim içerikli bir film olma özelliğindedir. Galder Gaztelu tarafından çekilen filmin IMDb puanı 7.0'dır. Özetle, olay örgüsü dikey olarak yapılandırılmış bir hapishanede geçmektedir. Hapishanede alt ve üst katın birbiri ile mücadelesi dikkat çekmektedir.

2. La La Land

La La Land ya da Aşıklar Şehri olarak bilinen ve yönetmeni Damien Chazelle olan 2016 yapımı filmin IMDb puanı 8.0'dır. Bol bol müzikal içeren ve romantik film kategorisinde olan La La Land, izleyecilerini büyülü ve aşk dolu bir seyir sunmaktadır.

3. 12 Öfkeli Adam

12 Öfkeli Adam 1957 yılında yönetmen Sidney Lumet tarafından yönetilen dram filmdir. IMDb puanı 8.9 olan 12 Öfkeli Adam, bir sanığın suçlu olup olmadığını tartışan 12 juri üyesini anlatmaktadır.

4. Esaretin Bedeli

Esaretin Bedeli yayınlandığı 1996 yılından beri birçok insan tarafından defalarca izlenen baş yapıt niteleğindedir. Tim Robbins, Morgan Freeman ve Bob Gunton'un başrol oyuncusu olduğu Esaretin bedeli filmi birçok alanda da ödüller almıştır. IMDb puanı 9.2 olan Esaretin Bedeli filmi, mutlak izlenmesi gereken yapıtların başında gelmektedir.

5. Titanic

Titanic filmi gerek oyuncuları gerek ise filmden sahneleri ile daima hatırlanan bir dram filmdir. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrolünü oynadığı Titanic filmi, hikayesi ile izleyicileri büyülemektedir. 1997 gösterime girmesinden beri birçok insan tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

6. Kefernahum

Kefernahum 2018 yılında Fransa ve Lübnanın ortak çalışmasıyla meydana gelmiş bir yapıt olma özelliğini göstermektedir. 8.4 IMDb puanı ile oldukça dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Nadine Labaki oturmaktadır. Kefernahum filmi Lübnan'lı bir çocuk olan Zain'in hayat hikayesini anlatmaktadır. Film süresince Zain'in kendisini istismar eden ailesine karşı verdiği mücadele oldukça dikkat çekmektedir. Ailesinin ona karşı uyguladığı şiddete ve haksızlığa boyun eğmeyen Zayn, tek başına hayat mücadelesi vermektedir. Bu mücadele esnasında birçok yeni kişiyle tanışan ve birçok olayla yüzleşen Zayn, hapise dahi girmiştir. Filmin başrolünde Zain karakterini canlandıran Zain Al Rafeea yer almaktadır. Film Cannes'ten üç ödül almıştır.

7. The Martian

Marslı (The Martian) Ridley Scott tarafından yönetilen ve Matt Damon'ın oynadığı 2015 yapımı bir bilim kurgu filmidir. Drew Goddard filmin senaryosunu, Andy Weir'in 2011 tarihli The Martian romanından uyarlamıştır. Film, bir astronotun (Damon) Mars'ta tek başına hayatta kalma mücadelesini ve NASA'nın onu kurtarıp eve, Dünya'ya getirme çabalarını anlatıyor. Film dev oyuncu kadrosu ile de oldukça dikkat çekmektedir. Filmin oyuncuları ise Jessica Chastain, Jeff Daniels, Kristen Wiig, Chiwetel Ejiofor, Sean Bean, Michael Peña, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Mackenzie Davis, Donald Glover ve Benedict Wong'dur.

8. Kitap Hırsızı

Kitap Hırsızı, Brian Percival tarafından yönetilen ve Geoffrey Rush, Emily Watson ile Sophie Nélisse'nin başrollerini paylaştığı 2013 yapımı bir savaş draması filmidir. Film, Markus Zusak'ın 2005 yılında yayınlanan aynı adlı romanından Michael Petroni tarafından uyarlanmıştır. Film, Nazi döneminde evlat edinildiği Alman ailesiyle birlikte yaşayan genç bir kızı anlatmaktadır. İyi kalpli üvey babası tarafından okumayı öğrenen kız, çeşitli yerlerden ödünç aldığı kitapları koruyucu ebeveynleri tarafından korunan Yahudi mülteciyle paylaşmaya başlar. Filmde Oscar ödüllü besteci John Williams'ın bir müzik notası var.

9. Yeşil Yol

Yeşil Yol, Frank Darabont tarafından yazılıp yönetilen ve Stephen King'in 1996 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan 1999 Amerikan yapımı fantastik bir drama filmidir. Tom Hanks, Büyük Buhran sırasında esrarengiz bir mahkumun (Michael Clarke Duncan) hapishaneye gelişinin ardından doğaüstü olaylara tanık olan bir idam hapishane gardiyanını canlandırmaktadır. Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan'ın yanı sıra David Morse, Bonnie Hunt, Doug Hutchison ve James Cromwell de yardımcı rollerde yer almaktadır.

10. 3 Aptal

3 Aptal, Chetan Bhagat'ın romanından uyarlanan ve Abhijat Joshi ve Rajkumar Hirani'nin yönettiği, 2009 yılında yayınlanan Hintçe dilinde yapılmış bir yetişkinlik komedi-drama filmidir. Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani ve Omi Vaidya'nın başrollerini paylaştığı film, Hindistan'daki bir mühendislik kolejindeki üç öğrencinin arkadaşlığını anlatmaktadır. Film vasıtasıyla Hint eğitim sistemi altındaki toplumsal baskılar hakkında bir hiciv de sunulmaktadır. Aamir Khan, R. Madhavan ve Sharman Joshi, 2006'da Rang De Basanti'den sonra ikinci kez birlikte rol aldılar. 3 Aptal filmi, biri şimdiki diğeri geçmişte yaşanmış paralel dramalarla anlatılmaktadır.

11. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, David Fincher tarafından yönetilen 2008 Amerikan yapımı fantastik bir romantik drama filmidir. Eric Roth ve Robin Swicord'un hikayesi, F. Scott Fitzgerald'ın 1922 tarihli aynı adlı kısa hikayesine dayanıyor. Film, Brad Pitt'i tersine yaşlanan bir adamı ve Cate Blanchett'i hayatı boyunca aşık olduğu kadın olarak görüyor. Filmde ayrıca Taraji P. Henson, Mahershala Ali, Julia Ormond, Jason Flemyng, Elias Koteas ve Tilda Swinton gibi oyuncularda yer almaktadır.

12. Pi'nin Yaşamı

Pi'nin Yaşamı, Yann Martel'in 2001 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan ve 2012 yılında seyircilerin beğenisine sunulan bir macera drama filmidir. Ang Lee'nin yönettiği ve David Magee tarafından yazılan filmin başrollerinde Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, Tabu, Adil Hussain ve Gérard Depardieu yer almaktadır. Hikaye, "Pi" Patel adlı Hintli bir adamın hayat hikayesini ve 16 yaşında bir gemi enkazından nasıl kurtulduğunu ve daha sonra bir Bengal kaplanı ile bir cankurtaran botunda Pasifik Okyanusunda nasıl başıboş kaldığını anlatmaktadır. Çekimler 2011'de Hindistan, Tayvan ve Montreal arasında bölündü ve görsel efekt çalışmalarını Rhythm & Hues Studios (R&H) üstlendi. Film, dünya prömiyerini 50. New York Film Festivali'nin açılış filmi olarak 28 Eylül 2012'de New York'taki Walter Reade Tiyatrosu ve Alice Tully Hall'da yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.