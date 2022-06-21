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İyilik 6. bölüm full izle | Fox Tv İyilik yeni bölüm tek parça full HD izle

İyilik 6. bölüm full izle | Sevilen dizi İyilik yakında sezon finaline girecek. Dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Fox Tv İyilik yeni bölüm tek parça full HD izle...

44 Dakika Önce
2022-06-21 10:23:37
İyilik 6. bölüm full izle | Fox Tv İyilik yeni bölüm tek parça full HD izle

Sevilen dizi İyilik yakında sezon finaline girecek. Dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Fox Tv İyilik yeni bölüm tek parça full HD izle...

İyilik 6. bölüm full izle

İyilik dizisinin 6.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sinan'ın Damla'yı kız arkadaşı olarak Neslihan'ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan'a hem Murat'a büyük bir şok olur. Ancak Sinan'ı kullanarak Neslihan'ın Murat'tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla'nın planı ters teper ve Neslihan, Damla'ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder. Damla'yı Sinan'la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Murat'ın sürprizinin Şahika başta olmak üzere herkesin üzerinde büyük bir etkisi olacaktır…

İyilik sezon finali ne zaman?

İyilik dizisinin 2 bölüm sonra sezon finali yapması bekleniyor.

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