Instagram çöktü mü? Son Dakika: Instagram akış neden yenilenmiyor? İnstagram ne zaman açılır?

Instagram çöktü mü? Milyonlarca kişinin kullandığı instagram uygulamasında akış yenileme sorunu gözlemlendi. Sorun, kısa süre içerisinde milyonlarca yorum yapılmasına neden oldu. Peki ama instagram ne zaman açılır? Instagram çöktü mü? İşte son dakika instagram haberleri...