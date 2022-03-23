Instagram çöktü mü? Son Dakika: Instagram akış neden yenilenmiyor? İnstagram ne zaman açılır?
Instagram çöktü mü? Milyonlarca kişinin kullandığı instagram uygulamasında akış yenileme sorunu gözlemlendi. Sorun, kısa süre içerisinde milyonlarca yorum yapılmasına neden oldu. Peki ama instagram ne zaman açılır? Instagram çöktü mü? İşte son dakika instagram haberleri...
2022-03-23 22:17:06
Milyonlarca kişinin kullandığı instagram uygulamasında akış yenileme sorunu gözlemlendi. Sorun, kısa süre içerisinde milyonlarca yorum yapılmasına neden oldu. Peki ama instagram ne zaman açılır? Instagram çöktü mü? İşte son dakika instagram haberleri...
Instagram çöktü mü?
Akşam saatlerinde Instagram ev Facebook'a giriş yapmaya çalışan kullanıcıların çoğu, akış yenileme sorunu yaşadı. Kısa sürede milyonlarca soru soruldu ve çözüm üretilmesi istedi.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketinden soruna ilişkin herhangi bir son dakika bilgilendirmesi yapılmadı. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Instagram hesabı nasıl açılır?
Instagram açmak için öncelikle 'Play Store' ya da 'AppStore' üzerinden ınstagram uygulamasını indirin. Kullanıcı bilgilerinizi girdikten sonra şifre oluşturun ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
INSTAGRAM HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYIN... .
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