Yurt dışı seyahatlerini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilimde geri kaldığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'daki iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalıştığını, ancak Türkiye'nin 60 yılda ne yaptığını sorguladığını söyledi.

"Orada bizim bilim insanlarımız var. Hepsi, ‘demokrasi gelecek, ülkemizde çalışacağım' diye bekliyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer üniversite bilgi üretmiyorsa sonumuz pek hayırlı değildir. Katma değeri yüksek ürün üretmek bilgi ekonomisine dayalıdır. İngiltere'de 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalışıyorlar. ‘Türkiye 60 yılda ne yaptı' diye kendime sordum. Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var, ben farkındayım." ifadelerini kullandı.

"BİZ EN PARLAK YETENEKLERİ CEZALANDIRIYORUZ"

Zeki çocuklara ilk olarak İngiltere'nin ülkesine çağırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonra ABD Silikon Vadisi'ni kurdu ve dünyanın en nitelikli insanlarına ‘gelin' dediler. İngiltere dünyanın en önemli 50 üniversitesinden kim mezun olursa ‘İngiliz vatandaşlığı vereceğim' diyor. ‘Yeter ki o okullardan mezun ol' diyor. Biz en parlak yetenekleri cezalandırıyoruz. ‘Ben ülkemde çalışmak istiyorum ama demokrasi olsun' diyor. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Kısır tartışmaların içinde bir siyaset gidiyor. Bütün enerjimizi başka alanlara harcıyoruz.” açıklamasında bulundu. .