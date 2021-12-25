Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw bölümünde neler yaşanmaktadır? Konusu nedir? Neden izleyici tarafından bu kadar büyük ilgi görmüştür? Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları kimlerdir?

Korona virüs salgınının 2019'un son dönemlerine doğru hayatımıza girmesi ile birlikte pek çok alışkanlığımızı değiştirmiş duruma. İnsanlar uzun süreler boyunca dışarıya çıkamamış, evlerinde karantina dönemleri geçirmiştir. Bu süreç ile baş etmenin en iyi yollarından biri olarak da internetten film ve dizi izlemişlerdir. Bu nedenle artık insanlar filmlere karşı daha meraklı ve istekli durumdalar. Birçok film ve diziye gösterilen rağbet artmış durumda. İnsanlar uzun ve sıkıcı karantina günlerini daha rahat ve eğlenceli geçirmek için zamanının çoğunu film izleyerek geçirmekte. En çok izlenen türler arasında ise aksiyon filmleri yer almaktadır.

Normal hayatın sıradanlığından ve sıkıcılığından bunalan insanlar hayatı daha da eğlenceli hale getirmek için aksiyon filmlerini izlemekte bu sayede az da olsa adrenalini hissedebilmektedir.

Aksiyon filmi denildiğinde akla direk olarak Hızlı ve Öfkeli serisi gelmektedir. Yasadışı bir şekilde sokak yarışları yapan ve hatta silahlı soyguna katılan Amerikalı bir adamın hayatını konu alan film toplamda 10 bölümden oluşan bir seridir. İlk defa 2001 yılında çekimlerine başlanılan filmin son bölümü de 2021'de çekilmiştir. Peki Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw bölümünde neler yaşanmaktadır? Konusu nedir? Neden izleyici tarafından bu kadar büyük ilgi görmüştür?

Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir?

ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılata ulaşarak pandemi döneminin en iyi açılış performansına imza attı. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise 400 milyon doları aştı.Hızlı ve Öfkeli 9 Justin Lin'in yönettiği, başrollerini Vin Diesel , Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacis, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Chralize Theron'un paylaştığı Amerikan yapımı aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli film serisinin dokuzuncu filmidir. Hızlı ve Öfkeli Hobbs and Shaw'da baş karakter olarak geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediliyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği vardır o da oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve eşi Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye çalışan Toretto, zamanla istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile tekrardan yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw ne zaman gösterime girdi?

Hızlı ve Öfkeli 9 2 Ağustos 2021 tarihinda Türkiye vizyonuna rekorlarla giriş yaparak merhaba dedi. Gösterimde olduğu ilk üç gününde 285.103 seyirci tarafından büyük bir beğeni ile izlenen film, Ağustos ayı en iyi açılışı, yaz aylarındaki en iyi açılış gibi önemli rekorların yeni sahibi olmuş oldu. Her iki rekorun bir önceki sahibini ezici bir üstünlük ile geçen Hobbs & Shaw bu sonuçlarla, Hızlı ve Öfkeli serisi içerisinde de en iyi üçüncü açılışa imza atmış oldu.

Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw neden bu kadar beğenildi?

Eleştirmenlerden tam not alan Hızlı ve Öfkeli 9 filmi gerçekten de izleyicide oluşmuş olan büyük beklentiyi karşılamış durumda. Yıllardır merak içinde vizyona girmesi beklenen film sonunda virüsten sıkılan insanlar için adeta bir reçete gibi geldi ve kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Tabi bunun yanında oyuncuların canlandırmış oldukları karekterleri benimsemiş olmaları ve üstesinden gelmiş olmalarının da payı büyüktür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.