Hisarönü Hastanesi nerede? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün uyarlama mı?

Hisarönü Hastanesi nerede? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçek mi? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Show TV'nin iddialı yapımlarından biri daha izleyicisine merhaba demeye hazırlanıyor. Hayat Bugün adlı dizi Hisarönü Hastanesi'nde görevli olan doktorların başından geçen olaylara odaklanıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir'in olduğu dizi her Çarşamba Show TV'de yayınlanacak. Dizinin nerede çekildiği ve Hisarönü Hastanesi'nin nerede olduğu da izleyiciler tarafından sıkça soruluyor.

Show TV yeni dizi projelerine bir bir start vermeye başladı. Son olarak kanal oldukça iddialı bir yapımı daha izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Shw TV'de her çarşamba akşamı yayınlanacak olan Hayat Bugün dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Reyting savaşlarında üst sıralarda yer alması beklenen dizi İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanan bir doktorun başından geçenleri ve hastanede yaşanan olayları anlatıyor. Dizide yer alan Hisarönü Hastanesi'nin nerede olduğu da izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

Hisarönü Hastanesi nerede?

Hisarönü Hastanesi dizi için oluşturulan bir isimdir. Aslında dizi gerçek anlamda Hisarönü Hastanesi'nde çekilmiyor. Dizi çekimleri İstanbul'da yer alan eski bir hastane olan İstanbul Ekol Hastanesinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor?

Dizi ağırlıklı olarak İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un çekşitli semte ve mahallelerinde çekimleri yapılan dizi ağırlıklı olarak Hisarönü Hastanesi'nde kapalı mekanda çekiliyor.

Hayat Bugün dizisi ne zaman yayınlanıyor?

Show TV'nin büyük umutlarla ekranlara getirdiği dizi her Çarşamba Akşamı ana haberden sonra yayınlanacak.

Hayat Bugün disizi uyarlama mı?

Hayat Bugün dizisi bir uyarlama dizidir. Dizinin orijinali "New Amsterdam" adlı dizidir. David Schulner'in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği New Amsterdam dizisibnin türk versiyonu Show TV ekranlarıda yayınlanacak.

Hayat Bugün oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe “Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin)

Hazar Ergüçlü “Doç. Dr. Suzan Mayer” (Dr. Helen Sharpe)

Tansel Öngel “Doç Dr. Aras Erdem” (Dr. Floyd Reynolds)

Hande Doğandemir “Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu” (Dr. Lauren Bloom)

Mert Denizmen ‘'Prof. Dr. Andaç Sağlam” (Dr. Iggy Frome)

Şerif Erol “Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov” (Dr. Vijay Kapoor) .