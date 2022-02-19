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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Heyecanla beklenen fragman geldi! Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı nefes kesti!

Heyecanla beklenen fragman geldi! Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı nefes kesti!

ATV'nin izleyici ile buluşacak olan yeni dizisi Adı Sevgi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

2 Saat Önce
2022-02-19 10:05:01
Heyecanla beklenen fragman geldi! Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı nefes kesti!

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sadullah Çelen'in oturduğu yeni dizi Adı Sevgi, izleyiciler ile buluşmak için gün sayıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan Çakırbeyli karakteriyle adından söz ettiren Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'i buluşturan Adı Sevgi dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Adı ilk önce ''Okul Yolunda'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Adı Sevgi'' olarak değiştirilen Koliba Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çocuk gelinleri ve kadına şiddet konularını ele alacak olan dram türündeki Adı Sevgi dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; henüz yaşı küçük olan bir kızı, kendisinden oldukça büyük bir adamla evlenmesine engel olan Elif öğretmenin çabası dikkati çekti.

OYUNCU KADROSU

Konusuyla oldukça iddialı olan dizinin kadrosunda; Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Asena Keskinci, Hande Kaptan, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, İlker Sami Kılıç, Ozan Güçlü, Cenk Hakan Köksal, Oktay Korunan, Ece Koroğlu ve Serpil Gül gibi isimler bulunuyor. .

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