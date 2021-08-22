Hekimoğlu dizisi konusu nedir? Hekimoğlu son bölüm izle

17 Aralık 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına giren ve Hekimoğlu 25 Mayıs Salı yayınlanan 51. final bölümü ile ekranlara veda eden dizi,Hekimoğlu konusu ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kitledi. Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Hekimoğlu Dizisi Konusu Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hekimoğlu Dizisi Oyuncu Kadrosu işte tüm merak edilen detaylar…

Hekimoğlu Dizisi Konusu Nedir?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı olan İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev almaktadır. Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır.

Hekimoğlu Dizisi Oyuncu Kadrosu

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

Ünlü oyuncu Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat vermektedir. Ateş Hekimoğlu, 40'lı yaşlarında tıbbi SherlockHolmes ve kendisi tam bir tıp dehasıdır. Ateş Hekimoğlu karakterini enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekâsı ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle etrafındakileri şaşırtmaktadır.

Okan Yalabık (Orhan Yavuz)

Okan Yalabık'ın hayat verdiği Orhan Yavuz karakteri 40'lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Aynı zamanda Ateş Hekimoğlu'nun tek arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur

Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)

Orhan ve Ateş Hekimoğlu'nun okuldan arkadaşıdır.İpek, Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisidir. Hastanede Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.

Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakteri dizideAteş'in ekibindeki uzman nörologdur. Mehmet Ali, her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişi olmaktadır.Mehmet Ali inkâr etse de ekipte en çok Ateş'e benzeyen de kendisi…

Mehmet Ali, İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür.

Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)

Genç Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği karakterlerden Emre Acar, Ateş'in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.Emrehem zengin hem de yakışıklıdır. Emre'nin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değildir. Emre 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.