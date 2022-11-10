Hayat Bugün 4. bölüm izle | Show TV Hayat Bugün son bölüm tek parça izle

Hayat Bugün 4. bölüm izle | Heyecanı doruklara yaşatan Hayat Bugün dizisinde Barış'ın verdiği tedavi kararı sonrası yüzler güldü. Fakat işler farklı bir şekilde karışmak için dakika sayıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Show TV Hayat Bugün son bölüm tek parça izleme ekranı ve bölüm özeti.

Hayat Bugün 4. bölüm izle | Heyecanı doruklara yaşatan Hayat Bugün dizisinde Barış'ın verdiği tedavi kararı sonrası yüzler güldü. Fakat işler farklı bir şekilde karışmak için dakika sayıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Show TV Hayat Bugün son bölüm tek parça izleme ekranı ve bölüm özeti.

Hayat Bugün 4. bölüm özeti

Çocuğunun olacağını öğrenen Barış, kanser tedavisine başlamaya karar verir. Çamlıtepe'deki kalp cerrahı Turgut bu esnada ölmek üzeredir. Turgut Hisarönü Hastanesi'ne getirilir. Kalp Damar Cerrahisi kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra'dadır. Barış sonunda bir karar verir ve Çamlıtepe'nin tüm ambulansları Hisarönü'ne yönlendirir. Hastanede “acil durum günü” ilan edilir.

Hayat Bugün 4. bölüm izle

Kısa sürede vazgeçilmez haline gelen Hayat Bugün dizisinin 4. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Hayat Bugün 5. bölüm fragmanı

16 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak olan Hayat Bugün dizisinin fragmanı merak uyandırdı. Barış'ın sesinin kısıldığı sahne, dizinin sevenlerini üzdü.