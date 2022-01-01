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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Harry Potter 2022 nasıl izlenir? Harry Potter 2022 yayınlandı mı? Harry Potter 2022 Türkiye'de yayına girecek mi?

Harry Potter 2022 nasıl izlenir? Harry Potter 2022 yayınlandı mı? Harry Potter 2022 Türkiye'de yayına girecek mi?

Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş'ü film severler sabırsızlıkla bekliyor. Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş cumartesi yayınlanması tahmin ediliyordu. Harry Potter 2022 nasıl izlenir? Harry Potter 2022 yayınlandı mı? Harry Potter 2022 Türkiye'de yayına girecek mi? işte tüm detaylar haberimizde...

3 Saat Önce
2022-01-01 14:32:49
Harry Potter 2022 nasıl izlenir? Harry Potter 2022 yayınlandı mı? Harry Potter 2022 Türkiye'de yayına girecek mi?

Harry Potter hayranları tarafından merakla beklenen bu özel bölüm de HBO Max'te yayınlanacak. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak "Return to Hogwarts" yapımı herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor. Burada daha çok bir buluşma konusu ele alınıyor.

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Türkiye'de yayınlanacak mı?

HBO Max'te yayınlanacak olan filme ülkemizden direkt olarak ulaşım olamayacak. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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