Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu? Halit Özgür Sarı öldü mü? Halit Özgür Sarı başka dizide mi oynayacak?

Milyonları ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisinin 29. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Kadir'in fragmandaki kazası dizinin takipçilerini üzdü.

Popüler dizi Kardeşlerim, milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi. Son bölümün ardından yayınlanan fragmanda Kadir'in geçirdiği trafik kazası hayranlarını üzdü. "Kardeşim kaza geçirdi!" Ömer'in dizideki karakteri izleyenleri üzdü. Birçok kişi Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Peki Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim dizisinde Kadir ölür mü? İşte Kardeşlerim dizisinin son fragmanından detaylar...

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE KADİR ÖLDÜ MÜ?

Ömer'in "Kardeşim kaza geçirdi!" sözlerinin ardından aldıkları haber Kadir'in hayranlarını çok üzdü. ''Başınız sağ olsun!'' sözleri ise fragmanın can alıcı sözüydü.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)

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