Hakim ve Hekime Hanım dizileri birleşiyor mu? Hekime Hanım dizisi kadrosunda kimler var?

Hakim ve Hekime Hanım dizileri birleşiyor mu? Dizi tarihinde az rastlanır olaylar gündeme gelmeye başladı. Yeni final yapan ve büyük özveriyle başlanan Hakim dizisinin, Hekime Hanım dizisiyle birleşmesi öngörülüyor. Peki ama Hekime Hanım dizisi kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Dizi tarihinde az rastlanır olaylar gündeme gelmeye başladı. Yeni final yapan ve büyük özveriyle başlanan Hakim dizisinin, Hekime Hanım dizisiyle birleşmesi öngörülüyor. Peki ama Hekime Hanım dizisi kadrosunda kimler var? İşte detaylar... Hakim ve Hekime Hanım dizileri birleşiyor mu? Vahide Perçin ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hakime Hanım dizisiyle ekranlara dönüyor. Hakim dizisinin final yapması ve Hakime Hanım'ın yakında başlayacak olması nedeniyle dizilerin birleşebileceği öngörülüyor. Detaylar bekleniyor... Hekime Hanım dizisi oyuncuları Hekime Hanım dizisinde; Cem Davran, Kaan Yıldırım, Cem Sürgit, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerde dizide oynayacak. Hekime Hanım senarist ve yönetmeni kim? Hekime Hanım dizisinin, senaryosunu Ayfer Tunç yazarken yönetmenliğini de Emre Aybek üstleniyor. .