Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisi Arif karakteri | Hakim dizisi başrol Arif (Erdal Beşikçioğlu)

Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda en çok merak edilen isim 'Ömer Arif Derman' oldu. Peki ama Ömer Arif Derman kimdir? Ömer Arif Derman'ı kim canlandırıyor, Erdal Beşikçioğlu mu? İşte merak edilen Hakim Ömer Arif Derman...

Hakim dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda en çok merak edilen isim 'Ömer Arif Derman' oldu. Peki ama Ömer Arif Derman kimdir? Ömer Arif Derman'ı kim canlandırıyor, Erdal Beşikçioğlu mu? İşte merak edilen Hakim Ömer Arif Derman...

Hakim Ömer Arif Derman kimdir?

Hakim dizisinin başrollerinden biri olan Ömer Arif Derman karakteri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman; işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören bir hakimi canlandırıyor.

Hakim dizisi başrol oyuncuları

Hakim dizisinin başrol kadrosunda Erdal Beşikçioğlu dışında Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Hakim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Kosova Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur.

Daha sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmiş ve konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndn 1993 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır.

1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev almıştır.

Günümüzde de Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Derin ve Ömer adında bir kızı ve bir oğlu vardır.

Aynı zamanda Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

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