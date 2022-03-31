Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Hakim ne zaman? Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Hakim dizisi, fragmanıyla dikkat çekiyor. Limon Film imzalı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...