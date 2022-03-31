Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Hakim ne zaman? Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Hakim dizisi, fragmanıyla dikkat çekiyor. Limon Film imzalı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...
2022-03-31 10:30:26
Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Hakim dizisi, fragmanıyla dikkat çekiyor. Limon Film imzalı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...
Hakim hangi gün saat kaçta?
Your Honor isimli yabancı diziden uyarlanan Hakim dizisi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölümü 4 Nisan Pazartesi günü, saat 20.00'da yayınlanacak.
Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kitleyecek!
Hakim oyuncuları kimler?
Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer .
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