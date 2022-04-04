Hakim dizisinin konusu ne? Hakim dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Hakim dizisi ne anlatıyor?
Hakim dizisinin konusu ne? Fragmanlarıyla büyük ilgi uyandıran Hakim dizisi merak uyandırıyor. Your Honor isimli yabancı diziden uyarlanan Hakim'in güçlü oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Peki ama Hakim dizisi ne anlatıyor? Hakim dizisi konusu, oyuncuları ve merak edilenler...
2022-04-04 10:48:23
Fragmanlarıyla büyük ilgi uyandıran Hakim dizisi merak uyandırıyor. Your Honor isimli yabancı diziden uyarlanan Hakim'in güçlü oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Peki ama Hakim dizisi ne anlatıyor? Hakim dizisi konusu, oyuncuları ve merak edilenler...
Hakim dizisi konusu
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir.
Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.
Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur.
Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi.
Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
Hakim dizisi hangi kanalda?
Her pazartesi izleyicisiyle buluşacak olan Hakim dizisi saat 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanacak.
Hakim dizisi uyarlama mı?
Hakim dizisi yurt dışında ses getiren 'Your Honor' dizisinden uyarlanıyor. Dram, suç ve aksiyon türündeki dizinin yapım şirketi Limon Film ve yapımcısı Hayri Aslan.
Dikkat çeken yapımın yönetmenliğini ise Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstleniyor.
Hakim oyuncuları
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim 4 Nisan günü izleyicisiyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda;
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir
yer alıyor. .
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