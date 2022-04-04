Hakim dizisi oyuncuları kimler? Hakim dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?

Hakim dizisi oyuncuları kimler? Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hakim dizisi, ilk fragmanıyla büyük bir ilgi toplamıştı. Dürüst, adil ve vicdanlı bir hakimin hayatının tamamen değişmesini konu alan dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Hakim dizisi oyuncuları...

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hakim dizisi, ilk fragmanıyla büyük bir ilgi toplamıştı. Dürüst, adil ve vicdanlı bir hakimin hayatının tamamen değişmesini konu alan dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Hakim dizisi oyuncuları...

Hakim dizisi oyuncuları kimler?

Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer yer alıyor. Açıklanan karakterler ise;

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif

Fatih Berk Şahin - Ozan

Yurdaer Okur - Azem

Ebru Özkan – Yasemin

Seda Akman - Zümrüt

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren – Gülbahar

Hakim dizisi yönetmeni ve senaristi kim?

Your Honor isimli yabancı diziden uyarlanan Hakim dizisinin yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yer alıyor. Senaristliğini ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma ütleniyor.

Hakim dizisi saat kaçta?

Her pazartesi günü ekranlara gelecek olan Hakim dizisi her pazartesi 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. .