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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

Gülümse Kaderine konusu ne? Tanıtımlarıyla merak konusu olan Gülümse Kaderine dizisi Fox TV'de ekranlara gelecek. Peki ama Gülümse Kaderine dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanacak? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

46 Dakika Önce
2022-04-18 22:58:47
Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

Tanıtımlarıyla merak konusu olan Gülümse Kaderine dizisi Fox TV'de ekranlara gelecek. Peki ama Gülümse Kaderine dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanacak? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Gülümse Kaderine konusu ne?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizinin ilk tanıtımı dün akşam ekrana geldi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Gülümse Kaderine nerede çekiliyor?

Burcu Över'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek'in oturduğu dizinin çekimleri Bursa ve İstanbul'da devam ediyor.

Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

Gülümse Kaderine dizisinin oyuncuları; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda. .

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