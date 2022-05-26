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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gülümse Kaderine 5.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine final bölümü tek parça full izle

Gülümse Kaderine 5.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine final bölümü tek parça full izle

Gülümse Kaderine 5.bölüm izle | Kısa sürede final kararı alan Gülümse Kaderine dizisinin son bölümü olan 5. bölümü yayınlandı. Fox Tv Gülümse Kaderine final bölümü tek parça full izle...

2 Saat Önce
2022-05-26 15:17:12
Gülümse Kaderine 5.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine final bölümü tek parça full izle

Kısa sürede final kararı alan Gülümse Kaderine dizisinin son bölümü olan 5. bölümü yayınlandı. Fox Tv Gülümse Kaderine final bölümü tek parça full izle...

Gülümse Kaderine 5. bölüm izle (final bölümü)

Gülümse Kaderine dizisinin final bölümü olan 5. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin'e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze'nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren'in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fırat pırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda'ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır...

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