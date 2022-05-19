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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gülümse Kaderine 4. bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full HD izle | Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Gülümse Kaderine 4. bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full HD izle | Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Gülümse Kaderine 4. bölüm izle | Fox Tv ekranlarında yaz sezonundan önce başlayan Gülümse Kaderine dizisi için üzücü haber geldi. Havanın ısınmasıyla birlikte reytinglerde düşüş yaşanmaya başlandı. Gülümse Kaderine dizisinin erken final yapacağı konuşuluyor. Peki Gülümse Kaderine 5.bölümde, son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-05-19 14:29:58
Gülümse Kaderine 4. bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full HD izle | Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Fox Tv ekranlarında yaz sezonundan önce başlayan Gülümse Kaderine dizisi için üzücü haber geldi. Havanın ısınmasıyla birlikte reytinglerde düşüş yaşanmaya başlandı. Gülümse Kaderine dizisinin erken final yapacağı konuşuluyor. Peki Gülümse Kaderine 5.bölümde, son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full HD izle...

Gülümse Kaderine 4. bölüm izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinin 4. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gülümse Kaderine yeni bölüm konusu

Yaren, Ayşegül'den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat'ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır. Eda ve Yaren'in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder. Neval Kudret'in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren'in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren'in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.

Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Avşar Film imzalı “Gülümse Kaderine” dizisi yaz sezonunun öncesinde yayınlanan dizilerin arasında yer alıyordu. İzleyicinin havaları ısınmasıyla birlikte televizyon başından kalması, Gülümse Kaderine dizisinin erken final kararı almasına neden oldu.

Beklentinin altında izlenme oranları nedeniyle Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceği belirtildi.

Gülümse Kaderine 3. bölüm izle Fox TV | Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full Hd izle (3.bölüm)
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