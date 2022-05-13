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Gülümse Kaderine 3. bölüm izle Fox TV | Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full Hd izle (3.bölüm)

Gülümse Kaderine izle Fox TV | 3. bölümü yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki ama Gülümse Kaderine son bölümde neler yaşandı? Youtube Gülümse Kaderine yeni bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilen Gülümse Kaderine son dakika detayları...

5 Saat Önce
2022-05-13 11:49:13
Gülümse Kaderine 3. bölüm izle Fox TV | Gülümse Kaderine yeni bölüm tek parça full Hd izle (3.bölüm)

3. bölümü yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki ama Gülümse Kaderine son bölümde neler yaşandı? Youtube Gülümse Kaderine yeni bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilen Gülümse Kaderine son dakika detayları...

Gülümse Kaderine 3. bölüm izle Fox TV

Gülümse Kaderine dizisinin 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Eda, Fırat'ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren'den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren'i Ekin'den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret'in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren'in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.

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