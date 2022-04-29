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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gülümse Kaderine 1.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine ilk bölüm tek parça izle | Gülümse Kaderine Youtube izle

Gülümse Kaderine 1.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine ilk bölüm tek parça izle | Gülümse Kaderine Youtube izle

Gülümse Kaderine 1.bölüm izle | Tanıtımlarıyla akıllara kazınan Gülümse Kaderine dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin her sahnesi çok konuşuldu. Peki ama Gülümse Kaderine 1. bölümde neler yaşandı? Gülümse Kaderine Youtubeda yayınlandı mı? Fox Tv Gülümse Kaderine ilk bölüm tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-04-29 14:42:23
Gülümse Kaderine 1.bölüm izle | Fox Tv Gülümse Kaderine ilk bölüm tek parça izle | Gülümse Kaderine Youtube izle

Tanıtımlarıyla akıllara kazınan Gülümse Kaderine dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin her sahnesi çok konuşuldu. Peki ama Gülümse Kaderine 1. bölümde neler yaşandı? Gülümse Kaderine Youtubeda yayınlandı mı? Fox Tv Gülümse Kaderine ilk bölüm tek parça izle...

Gülümse Kaderine 1.bölüm izle

GÜLÜMSE KADERİNE 1.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinin ilk bölümünü izlemek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayınız..

Gülümse Kaderine 1. bölüm özeti

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

Gülümse Kaderine oyuncuları

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi güçlü oyuncu kadosuyla Gülümse Kaderine, ekranlara geliyor.

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