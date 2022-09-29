Gülse Birsel'in yeni filminin adı ne? Yılbaşı Gecesi ne zaman çıkacak? Gülse Birsel filmi nerede yayınlanacak? Gülse Birsel uzun aradan sonra yeni filmi ile izleyicisiyle buluşuyor. Gülse Birsel'in yeni filminin adı film severler tarafından merak ediliyordu. Filmin adının 'Yılbaşı Gecesi' olduğu açıklandı. Disney+ için özel olarak üretilen filmin oyuncu kadrosu göz dolduruyor.

Disney Plus, Gülse Birsel'in yeni filmini sosyal medya üzerinden duyurdu. Disney+ orijinal filmi olan yapımın adı film severler tarafından merak ediliyordu. Disney Plus sosyal medaydan yaptığı paylaşımda “Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanlar bu yılbaşı gecesinde bir arada” dedi. Gülse Birsel'in yeni filminin adı ne? Yılbaşı Gecesi ne zaman çıkacak? Gülse Birsel filmi nerede yayınlanacak? soruları ise Gürse Birsel hayranları tarafından sıkça sorulur oldu.

Gülse Birsel'in yeni filminin adı ne?

Gülse Birsel'in hem yazıp hem de oynadığı film Diseny Plus için özel olarak üretildi. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gülse Birsel'e Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Alina Boz ve Ayta Sözeri eşlik ediyor. Filmin adının ise ‘Yılbaşı Gecesi' olduğu açıklandı. Gülse Birsel'in hem yazıp hem de oynadığı filme ilgi şimdiden oldukça fazla.

Yılbaşı Gecesi ne zaman çıkacak?

Yılbaşı Gecesi dijital platform Disney Plus'ta yayımlanacak. Filmin ne zaman yayına gireceği konusunda ise henüz bir duyuru yapılmadı.

Gülse Birsel filmi Yılbaşı Gecesi konusu ne?

Yılbaşı Gecesi film severler tarafından merakla bekleniyor. Sağlam oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Yılbaşı Gecesi'nin konusu da oldukça ilginç. Film, pandemide yılbaşı gecesi bir sitede yaşanan olayları anlatıyor: Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada yılbaşı gecesinde buluşmaya hazırlanan Didem'in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem'in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı geceyi kötü geçirmemesi için çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir gece geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.

Gülse Birsel kaç yaşında?

Gülse Birsel 11 Mart 1971'de Gültekin ve Semiha Şener çiftinin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Uşaklı bir avukat, annesi ise ev hanımıdır. Gülse Birsel 2022 yılı itibari ile 51 yaşındadır.