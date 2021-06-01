Güldür Güldür’ün sevilen ismi Mehtap kimdir?

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür’ün oyuncularından Meltem Yılmazkaya internette aranan isimler arasında yer aldı. Yılmazkaya evli mi, hamile mi sorularını araştırıyor. İşte, detaylar...

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı, Meltem Yılmazkaya aslen nereli, kaç yaşında? Genç oyuncu, İstanbul'da doğdu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Meltem Yılmazkaya'nın hayatına ilişkin birçok detay merak edilirken işte biyografisi...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu. 2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.

Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynayan oyuncu, 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır. Öte yandan evli veya hamile olduğuna dair bir detay bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.